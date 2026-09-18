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На Урале работают более 7200 избирательных участков

На Урале работают более 7200 избирательных участков

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, посвященное старту Единого дня голосования.

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