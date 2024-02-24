Фильм «Лед 3» заработал миллиард в российском прокате

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино, на вечер 23 февраля, кассовые сборы спортивной мелодрамы «Лед 3» превысили 1 млрд рублей за десять дней проката.
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