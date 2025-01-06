Врач Сережина: чай с ромашкой помогает с детоксом печени в праздники

Врач Сережина рассказала, как снизить нагрузку на печень в праздничные выходные. Врач Вера Сережина напомнила, что в новогодние праздники печени приходится работать с повышенной нагрузкой, которую создает для органа употребление жирной, калорийной пищи или алкоголя.