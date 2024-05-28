День пограничника День пограничникаЕжегодно 28 мая в России свой профессиональный праздник отмечают зеленые фуражки и береты.
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День пограничника День пограничникаЕжегодно 28 мая в России свой профессиональный праздник отмечают зеленые фуражки и береты.
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