В Подмосковье прошли сборы ВС РФ по противодействию терроризму

Плановые сборы ВС РФ с должностными лицами, отвечающие за противодействие терроризму состоялись в учебном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и воинских частях 1-й Армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения).
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