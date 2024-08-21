Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Подмосковье прошли сборы ВС РФ по противодействию терроризму

В Подмосковье прошли сборы ВС РФ по противодействию терроризму

Плановые сборы ВС РФ с должностными лицами, отвечающие за противодействие терроризму состоялись в учебном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и воинских частях 1-й Армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения).

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