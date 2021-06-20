Мурашко поблагодарил медиков за самоотдачу, которая спасла жизни людей в пандемию

Политика СегодняПолитикаМурашко поблагодарил медиков за самоотдачу, которая спасла жизни людей в пандемию Максимальная отдача медицинских работников во время пандемии коронавируса помогла спасти миллионы человеческих жизней.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСКСтепан КапустаТруд врача, на обучение которого в ВУЗе потрачено 6 лет, который ОБЯЗАН всю трудовую жизнь совершенствоваться в профессии, государством оценивается в денежном выражении почти так же, как труд водителя троллейбуса, на обучение которого ушли считанные месяцы. Пусть власть предержащие поинтересуются статистикой нарастающего в последние годы явления - "выгорания в профессии". Примеров множество и причина этого не столько в усталости от напряжения в борьбе с COVID-19 или страха перед опасностью заболеть, сколько в том, что искусство врачевания сегодня законодательно возведено в статус "услуги". Страшно не столько само это изменение (оно просто унизительно), сколько изменение отношения обывателей к труду ВРАЧА, который им, обывателем, все чаще воспринимается как СЛУГА, ПРИСЛУГА и пр. "Я плачу налоги государству - врач мне обязан". и т.д. и т.п. А самоотверженные, любящие своё дело и гордящиеся своим высоким служением устают от унижений и потребительского отношения к своему труду, уходят. Следует заметить, уходят ЛУЧШИЕ, мировоззрение которых и верность своей профессии сформировались еще советской системой образования. Каких еще профессий коснулось это явление? Пожалуй, преподавателей школ, которые теперь тоже оказывают "образовательные услуги". Не хочется никого пугать, но от чего сильнее всего зависит будущее любого народа, если не от его здоровья и образования? Тревожно за него...Комментировать
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