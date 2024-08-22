Главный врач челябинского онкоцентра пытался покинуть СИЗО

Дмитрия Ростовцева задержали и обвиняют в мошенничестве.22 августа главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев пытался оспорить срок своего пребывания в СИЗО.
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