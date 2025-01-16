Оппозиция Польши набросилась на Зеленского из-за слов о кандидате в президенты

Политики оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" (ПиС) раскритиковали Владимира Зеленского после его слов об их кандидате в президенты страны Кароле Навроцком, который заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО.
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