Виктор Коршунов принял участие в заседании Общественных советов при Минстрое и Минпроме Оренбургской области по тематике весогабаритного контроля

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов принял участие в заседании Общественных советов при Минстрое и Минпроме Оренбургской области с участием представителей, на которое также пригласил представителей автотранспортных компаний.
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