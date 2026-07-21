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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт рассказал, как новые меры поддержки помогут учителям в России

Эксперт рассказал, как новые меры поддержки помогут учителям в России

Последовательная государственная поддержка уже влияет на интерес молодежи к профессии Новые меры государственной поддержки педагогов помогут повысить престиж профессии, привлечь в школы молодых специалистов и сохранить опытных учителей.

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