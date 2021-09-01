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Эксперт назвал последствия афганского кризиса для Байдена

Эксперт назвал последствия афганского кризиса для Байдена

Ситуация в Афганистане не станет причиной отставки или импичмента президента США Джо Байдена. Об этом 31 августа заявил директор программы внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

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