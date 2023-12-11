Прогноз погоды в Крыму на 11 декабря 🌧🌊 В Симферополе +8 и пасмурно В Севастополе +9 и небольшой дождь В Евпатории +8 и небольшой дождь В Джанкое +7 и небольшой дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +9 и небольшой дождь В Армянске +6 и небольшой дождь В Бахчисарае +7 и пасмурно В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +10 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24.