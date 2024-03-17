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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боб Майерс: «Леброн и Карри идеально дополняли бы друг друга»

«Я бы хотел, чтобы мы увидели Леброна Джеймса и Стефа Карри, выступающих за одну команду. Почему? Они идеально друг друга дополняют.

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