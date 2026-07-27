Черногория введет визы для граждан РФ с ноября

Черногория разрешила безвизовый режим для граждан России Белоруссии до ноября, говорится в поправках к положению о визовом режиме, утвержденных кабинетом министров республики, 26 июля пишет газета «Коммерсант».
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