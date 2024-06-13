В Кемерове замдиректора КЭТК будут судить за взятки на 23 млн рублей

Суд рассмотрит дело заместителя директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) по троллейбусным перевозкам, обвиняемого в получении взяток на 23 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
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