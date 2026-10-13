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Новости Омска

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Видели, как в Омске подорожала красная икра

Видели, как в Омске подорожала красная икра? Аналогичная ситуация и в других российских городах. Причиной называют дефицит этого продукта из-за нашествия акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося.

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