Советник Пушилина Гагин: ВСУ применили химоружие под Горловкой в ДНР

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин выступил с заявлением о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили химические боеприпасы во время осуществления обстрела территории района, расположенного под Горловкой в ДНР.
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