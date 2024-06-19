МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАССЕЙНОВ.

Бассейн это прекрасное место для совместного времяпровождения с детьми, ведь плавание способствует правильному физическому и психическому развитию ребенка, оказывая общеукрепляющее действие на растущий организм, а игры на воде - одна из самых увлекательных и любимых всеми забав.