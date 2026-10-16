Семен Лиходеев/ТАСС Евросоюз планирует ввести для россиян урезанные визы. Они разрешают туристам находиться только в одной или нескольких странах и фактически лишают права свободно перемещаться по Шенгенской зоне.
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