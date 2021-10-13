Женские страсти

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Парень игнорирует не понятно из-за чего

Парень игнорирует не понятно из-за чего

Пишу сюда выговориться. Сама знаю что дура)Встречаемся с моим(или уже не моим) мужчиной больше трёх лет.

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Воробей
Если постоянно возникают конфликты, значит что-то не так. Правда, у иных может и не быть постоянных конфликтов, но в конце концов все равно получается не так. Одно ясно: с людьми, у кого травмирована с детства психика, ничего хорошего сварить не получиться, в длинной перспективе. И максимум чему можно в случае таких радоваться, так это тому, что это закончилось тогда, когда закончилось, а ведь могло бы затянуться и дольше. И важно потом не затаивать обиду на этих уродов - их жалеть только можно. Мы живём в эпоху, когда шансы явно против нормальных прочных браков.
Александр 24
"Сама знаю что дура". Вот ты уже и дала ответ на свой же вопрос.
Лариса Бачевская
Так и дуры хотят быть счастливыми.
Александр 24
Ну,да. Идиот и дура - прекрасный семейный союз.
Елена
Это просто нужно пережить. Расставание всегда не приятно. Скорее всего звонить и бегать за ним бесполезно. Поставьте все на паузу. Займитесь чем то другим. Работой хобби друзьями. Если ваше то будет с вами но больше похоже что это манипулятор и ему в целом пофиг. А вам точно нужен мужчина которому на вас пофиг?
Alexander Kneper
Не будь дурой. Если этот м...дак динамит тебя уже 3 года и еще игнорует беги от него как можно быстрее, иначе потеряешь свои лучшие годы и останешся у разбитого корыта!

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