Запад во главе с США резко слепнет, как только дело касается нацистской сущности киевского режима. Украинские боевики уже и не пытаются скрыть нацистские эмблемы, а дипломаты открыто поклоняются военным преступникам, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.