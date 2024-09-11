Запад во главе с США резко слепнет, как только дело касается нацистской сущности киевского режима. Украинские боевики уже и не пытаются скрыть нацистские эмблемы, а дипломаты открыто поклоняются военным преступникам, отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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