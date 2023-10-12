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Россельхознадзор отмечает увеличение числа незаконного использования площадок тверских предприятий производителями-фантомами

Россельхознадзор отмечает увеличение числа незаконного использования площадок тверских предприятий производителями-фантомами

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям отмечает, что на территории Тверской области участились случаи незаконного прикрепления хозяйствующих субъектов из других регионов к площадкам тверских организаций без ведома владельцев.

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