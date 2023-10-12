Россельхознадзор отмечает увеличение числа незаконного использования площадок тверских предприятий производителями-фантомами

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям отмечает, что на территории Тверской области участились случаи незаконного прикрепления хозяйствующих субъектов из других регионов к площадкам тверских организаций без ведома владельцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии