Средневековые миниатюры с рыцарями в сюрко и конями в попонах и доспехах

Вот такими были представлены всадники-крестоносцы, участники битвы при Адрианополе в 1205 г. в культовой болгарской киноленте «Калоян» (1963) «…ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом: быстро несясь, он поразил Илиодора передними копытами,» Вторая книга Маккавейская, 3:25 Рассказы об оружии.