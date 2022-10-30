Средневековые миниатюры с рыцарями в сюрко и конями в попонах и доспехах

Вот такими были представлены всадники-крестоносцы, участники битвы при Адрианополе в 1205 г. в культовой болгарской киноленте «Калоян» (1963) «…ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом: быстро несясь, он поразил Илиодора передними копытами,» Вторая книга Маккавейская, 3:25 Рассказы об оружии.
Популярные статьи
- Российские войска вошли в ключевые узлы укрепрайона ВСУ под Авдеевкой, противник не смог перебросить колёсную бронетехнику из-за размокшего грунта
- Министерство просвещения возвращает в школу уроки начальной военной подготовки
- Республиканцы в Сенате США выступили против финансирования Украины за счет арестованных активов российских олигархов
Свежие комментарии