Военное обозрение

3 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    Украины ни  когда не было и не должно быть.Украина,это всё выдумки немцев.В феврале 1917 года немцы и создали украину...Мэр Киева Кличко:...
  • Lora Некрасова
    Очень правильно, но запоздало.Российские ВС уни...
  • С С
    Размазать эту окраину, чтобы и горько, и противно, и смешно было. И чтобы её никогда не было. А всё хохлобыдло отправ...Мэр Киева Кличко:...

Средневековые миниатюры с рыцарями в сюрко и конями в попонах и доспехах

Средневековые миниатюры с рыцарями в сюрко и конями в попонах и доспехах

Вот такими были представлены всадники-крестоносцы, участники битвы при Адрианополе в 1205 г. в культовой болгарской киноленте «Калоян» (1963) «…ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом: быстро несясь, он поразил Илиодора передними копытами,» Вторая книга Маккавейская, 3:25 Рассказы об оружии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх