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В офисах «Мемориала» проходят обыски. Силовики также пришли в офис «Гражданского содействия»

В офисах ликвидированного «Мемориала» на Каретном ряду и Малом Каретном ряду идут обыски, сообщают в телеграм-канале правозащитного центра.

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