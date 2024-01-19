От 30% до 50% российских детей сталкиваются с травлей

С травлей и издевательствами в школах сталкивается по разным данным от 30% до 50% российских детей. Депутаты уверены, что проблему нужно решать в том числе законодательно, поэтому они разработали проект закона о профилактике буллинга в школах.
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