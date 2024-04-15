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Макрон после атаки Тегерана на Израиль призвал изолировать Иран

Макрон после атаки Тегерана на Израиль призвал изолировать Иран

Президент Франции Эммануэль Макрон после атаки Тегерана на Израиль, которая произошла 13 апреля, призвал усилить санкции и изолировать Исламскую Республику Иран.

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Комментарии
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Ванька Жуков
Пересмотрев  хронику выступлений дуче, фюрера, троцкого, заводного Жириновского, комиссара Ж из &quot;Фантомас разбушевался&quot;, приходишь к выводу, что это технология распаление солиста, за которой следует рёв толпы. Гипноз.
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18 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Пошел на митинг Жириновского из интереса. Пяти минут хватило, чтобы уйти. Сказать ему было нечего, людей расставили разряженной для картинки, якобы много, а потом солист, которому сказать было нечего, начал распалять сам себя, заводиться. Толпа безмолствовала, не пробил.
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18 час.

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