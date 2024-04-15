Макрон после атаки Тегерана на Израиль призвал изолировать Иран

Пересмотрев хронику выступлений дуче, фюрера, троцкого, заводного Жириновского, комиссара Ж из "Фантомас разбушевался", приходишь к выводу, что это технология распаление солиста, за которой следует рёв толпы. Гипноз.

ВЖ

Ванька Жуков

Пошел на митинг Жириновского из интереса. Пяти минут хватило, чтобы уйти. Сказать ему было нечего, людей расставили разряженной для картинки, якобы много, а потом солист, которому сказать было нечего, начал распалять сам себя, заводиться. Толпа безмолствовала, не пробил.