Президент Франции Эммануэль Макрон после атаки Тегерана на Израиль, которая произошла 13 апреля, призвал усилить санкции и изолировать Исламскую Республику Иран.
Макрон после атаки Тегерана на Израиль призвал изолировать Иран
Комментарии
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Ванька Жуков
Пересмотрев хронику выступлений дуче, фюрера, троцкого, заводного Жириновского, комиссара Ж из "Фантомас разбушевался", приходишь к выводу, что это технология распаление солиста, за которой следует рёв толпы. Гипноз.
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18 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Пошел на митинг Жириновского из интереса. Пяти минут хватило, чтобы уйти. Сказать ему было нечего, людей расставили разряженной для картинки, якобы много, а потом солист, которому сказать было нечего, начал распалять сам себя, заводиться. Толпа безмолствовала, не пробил.
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18 час.
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