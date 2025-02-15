Маск пошутил о потрясающей идее сделать Вэнса президентом Европы

Идея сделать вице-президента США Джей Ди Вэнса "президентом Европы" является потрясающей. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.
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