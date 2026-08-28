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Царьград

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Суд приговорил водителя в Новом Уренгое к 2 годам работ

Суд приговорил водителя в Новом Уренгое к 2 годам работ

Водитель грузовика в Новом Уренгое получил 2 года принудительных работ за ДТП 12 апреля, в котором погибла девочка.

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