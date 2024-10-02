ТАСС: адвокат заявил, что вина экс-замглавы МО Иванова никак не подтверждается

Представитель защиты бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова заявил в Басманном суде Москвы, что доводы следствия в отношении его клиента голословны и не обоснованы, документально не подтверждены.
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