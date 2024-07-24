Участок по ЗСД в Петербурге будет бесплатным в дни репетиции и военно-морского парада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля, ФедералПресс. Проезд по Западному скоростному диаметру на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно будет бесплатным 25 и 28 июля с 10:00 до 14:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии