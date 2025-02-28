Причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг не установлена: семья отказалась проводить вскрытие

Причина смерти Мишель Трахтенберг не установлена, поскольку семья отказывается проводить вскрытие. 39-летняя актриса «Сплетницы» и «Баффи, истребительницы вампиров» скончалась на этой неделе после того, как была найдена без сознания в своей квартире.