Причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг не установлена: семья отказалась проводить вскрытие

Причина смерти Мишель Трахтенберг не установлена, поскольку семья отказывается проводить вскрытие. 39-летняя актриса «Сплетницы» и «Баффи, истребительницы вампиров» скончалась на этой неделе после того, как была найдена без сознания в своей квартире.
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