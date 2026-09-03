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Аргументы и Факты

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Денни Де Вито рассказал, почему комедия «Близнецы» не получила продолжения

Денни Де Вито рассказал, почему комедия «Близнецы» не получила продолжения

Американский актёр Денни Де Вито озвучил причину, по которой комедия 1988 года «Близнецы», в которой снимался он и Арнольд Шварценеггер, не получила сиквел.

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