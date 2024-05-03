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Шахин может возглавить «Боруссию» в случае увольнения Терзича. Если Эдин останется, Нури может принять предложение «Бешикташа» (As)

По сведениям As, бывший полузащитник «Боруссии», сейчас входящий в тренерский штаб дортмундцев, пообщался с президентом «Бешикташа» Хасаном Аратом и получил предложение о работе.

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