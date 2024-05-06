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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев стал лидером 1-го раунда Кубка Стэнли по числу силовых приемов – 41 в 7 играх. Любушкин – 8-й (29 в 7)

Форвард «Вегаса» завершил серию первого раунда с «Далласом» (3-4) с 41 хитом в 7 играх.  В топ-10 также вошли защитник «Торонто» Симон Бенуа (37 в 7), форвард «Торонто» Джон Таварес (34 в 7), форвард «Нэшвилла» Киффер Шервуд (33 в 6) и форвард «Вегаса» Уильям Каррье (33 в 7).

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