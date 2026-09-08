Песков: условия заключения мира для Киева в дальнейшем могут стать хуже

Затягивание конфликта грозит Украине ужесточением российских требований при заключении мира, предупредил Дмитрий Песков, напомнив, что Москва еще в начале спецоперации прогнозировала подобное развитие событий.
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