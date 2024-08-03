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Полковник Ходаренок: в ВС РФ вряд ли появятся самокатные войска

Полковник Ходаренок: в ВС РФ вряд ли появятся самокатные войска

Полковник в отставке Михаил Ходарёнок дал комментарий на публикацию издания «Газета», что военнослужащие ВС РФ в зоне СВО используют электросамокаты для оперативной смены позиций и скорых поставок продовольствия.

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