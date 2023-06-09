Дженнифер Лоуренс захотела вернуться в «Голодные игры» в образе Китнисс

Дженнифер Лоуренс выразила желание вернуться к франшизе «Голодные игры». Актриса, которая воплотила на экране главную героиню Китнисс Эвердин четыре раза, заявила, что с радостью сыграла бы эту роль снова, если бы представилась возможность.