Нью Информ

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Дженнифер Лоуренс захотела вернуться в «Голодные игры» в образе Китнисс

Дженнифер Лоуренс захотела вернуться в «Голодные игры» в образе Китнисс

Дженнифер Лоуренс выразила желание вернуться к франшизе «Голодные игры». Актриса, которая воплотила на экране главную героиню Китнисс Эвердин четыре раза, заявила, что с радостью сыграла бы эту роль снова, если бы представилась возможность.

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