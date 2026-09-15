Киевский режим обманул своих военных, обещая увольнение со службы после истечения контрактов, что стало сильным демотивирующим ударом для армии.
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