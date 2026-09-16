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Тульские новости

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В Туле подросток отдал мошенникам 7 млн рублей

В Туле подросток отдал мошенникам 7 млн рублей

Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили подростка передать им 7 млн рублей, утверждая, что его родители финансируют экстремистов.

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