Новые справочники запчастей, рассчитанные по измененной методике, вступят в силу 19 сентября

Цена запасных частей в справочнике средней стоимости запчастей, нормочасов и материалов, формируемом Российским союзом автостраховщиков (РСА), который вступит в силу 19 сентября 2026 года, в среднем увеличилась на 8,2% по сравнению с предыдущей версией.