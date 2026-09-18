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Новые справочники запчастей, рассчитанные по измененной методике, вступят в силу 19 сентября

Новые справочники запчастей, рассчитанные по измененной методике, вступят в силу 19 сентября

Цена запасных частей в справочнике средней стоимости запчастей, нормочасов и материалов, формируемом Российским союзом автостраховщиков (РСА), который вступит в силу 19 сентября 2026 года, в среднем увеличилась на 8,2% по сравнению с предыдущей версией.

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