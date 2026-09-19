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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о том, что Гусев пропускает предсезонки: «Что сделаешь, если он такой? Жалко, что такой мастерюга не играет. Никита сыграл хорошо в прошлом сезоне»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что нападающий Никита Гусев по-прежнему находится без клуба.

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