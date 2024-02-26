Док Риверс: «В целом я доволен периодом в «Филадельфии». Мы сделали команду претендентом на титул»

В воскресенье Риверс вернулся в Филадельфию в качестве главного тренера «Милуоки». Во всех трех сезонах под руководством известного тренера «Сиксерс» останавливались на этапе полуфинала Восточной конференции.
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