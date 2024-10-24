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Вечерний Новосибирск

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В Год семьи вручили 60 машин многодетным семьям Новосибирской области

В Год семьи вручили 60 машин многодетным семьям Новосибирской области

«Традиция вручать машины многодетным семьям, в которых воспитываются 7 и более детей, появилась по инициативе общественных организаций, при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области, в 2012 году.

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