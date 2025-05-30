Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец Мавроди: ВС РФ выпустили по ВСУ 20 авиабомб перед штурмом Зеленого Поля

ДОНЕЦК, 30 мая. /ТАСС/. Российские войска выпустили минимум 20 авиабомб по группировке ВСУ в населенном пункте Зеленое Поле в ДНР, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки «Восток» с позывным Мавроди.

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