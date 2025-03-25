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TRENDYMEN

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Турист заселился в роскошный отель и через два дня понял, что он тут живет один

Турист заселился в роскошный отель и через два дня понял, что он тут живет один

Остров, пляж, люкс с видом на закат — всё выглядело как сказка. Но уже через пару дней турист понял: за пределами его номера нет ни души, и роскошный курорт, похоже, давно заброшен.

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Комментарии
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CM
C Major
туфта\а убирался,наводил порядок,протирал пыль,кормил - кто?Мозги пудрят...Да и не с неба свалился он,а привезли
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22 час.
Элеонора Коган
Чушь какая-то.
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15 час.
Константин
«Когда мы только приехали, это уже показалось странным. Всё слишком пусто. Территория огромная, как в парке развлечений, но нет ни туристов, ни даже фоновой суеты. Только сотрудники ресторана — и то молчаливые», — рассказывает он в видео, которое моментально стало вирусным в TikTok. Читать на Trendymen: https://trendymen.ru/lifestyle/events/138806/?utm_referrer=mirtesen.ru
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trendymen
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14 час.
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