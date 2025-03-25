Турист заселился в роскошный отель и через два дня понял, что он тут живет один

Константин

«Когда мы только приехали, это уже показалось странным. Всё слишком пусто. Территория огромная, как в парке развлечений, но нет ни туристов, ни даже фоновой суеты. Только сотрудники ресторана — и то молчаливые», — рассказывает он в видео, которое моментально стало вирусным в TikTok. Читать на Trendymen: https://trendymen.ru/lifestyle/events/138806/?utm_referrer=mirtesen.ru