Росприроднадзором запущена горячая линия для приема сообщений о ДТП с участием лосей

В весенне-летний период возрастает количество происшествий с сохатыми В весенне-летний период увеличивается количество происшествий с дикими копытными животными: молодые лоси отделяются от матерей, насекомые гонят их на открытые участки, а генетическая память ведет по традиционным путям — прямо через автодороги, сообщает Росприроднадзор.