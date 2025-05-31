Росприроднадзором запущена горячая линия для приема сообщений о ДТП с участием лосей

В весенне-летний период возрастает количество происшествий с сохатыми В весенне-летний период увеличивается количество происшествий с дикими копытными животными: молодые лоси отделяются от матерей, насекомые гонят их на открытые участки, а генетическая память ведет по традиционным путям — прямо через автодороги, сообщает Росприроднадзор.
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