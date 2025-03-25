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Задержана глава Гагаузии

Задержана глава Гагаузии

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул задержана на трое суток. Политик была арестована в аэропорту Кишинёва перед вылетом в Стамбул, сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии.

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