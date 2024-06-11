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Связанные одной целью

Связанные одной целью

Одним из ключевых мероприятий прошедшего XXI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» стал круглый стол «Формирование межсекторного взаимодействия для целей развития территорий, населённых пунктов и повышения их человеческого потенциала».

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