Далай-лама может переродиться женщиной после смерти

Global Look Press / AFLO Далай-лама XIV может переродиться "в свободном мире" и "в теле женщины", если в Тибете не поменяется ситуация, сообщил его почетный представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.