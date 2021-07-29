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Далай-лама может переродиться женщиной после смерти

Далай-лама может переродиться женщиной после смерти

Global Look Press / AFLO Далай-лама XIV может переродиться "в свободном мире" и "в теле женщины", если в Тибете не поменяется ситуация, сообщил его почетный представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

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