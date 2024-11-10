В Госдуме предложили упростить процесс регистрации эллингов

В настоящее время в Госдуме РФ обсуждается идея о введении «лодочной амнистии» для владельцев эллингов, сообщил автор инициативы, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов .
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